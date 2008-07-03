У Газпромі вирішили шокувати Європу: ціна на газ - до $1000

"Газпром" в особі заступника голови Ради директорів Олексій Міллер, який виступив сьогодні перед журналістами, прогнозує, що до кінця 2008 року російський газ продаватиметься до Європи за ціною більше $500. Але на цьому погані новини для європейців не закінчилися, оскільки глава концерну поспішив додати, що, якщо ціна на нафту в майбутньому перевищить $250, то ціна за кубометр газу виросте до $1000, повідомляють Известия.

Це не перше попередження, виказане Міллером за останні тижні. Так, наприкінці червня в інтерв`ю The Financial Times він відзначив, що на світовому енергетичному ринку відбуваються структурні зміни, підсумком яких стане перехід до цін зовсім іншого рівня, ніж ті, що існують нині. "Ми живемо за часів істотного підвищення цін на нафту і газ: це структурні зміни на ринку, які приведуть до цін кардинально нового рівня, - вважає високопосадовець "Газпрому". - За доступ до енергоресурсів ведеться запекла конкурентна боротьба". У останні місяці на планеті спостерігається значне зростання цін не тільки на енергоносії, але і на метали, і продукти харчування. Міллер провів прямі паралелі між цією тенденцією і економічним зростанням в азійських країнах і підвищенням в них стандартів життя і, відповідно, енергетичних потреб. "У останні 10 років обсяги споживання Китаєм енергетичної сировини майже подвоїлися, а в Індії вони виросли більш ніж в півтора рази, - констатував він. - Азія пересіла з велосипедів на моторолери. А як щодо того, що наступним кроком стане перехід на автомобілі?" - поставив питання глава "Газпрому".