У Білозерському на Донеччині мера закидали яйцями й зеленкою за погані дороги

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Донецькій області, 24 лютого о 10:00 під час сесії Білозерської міської ради, яка проходила під керівництвом голови міськради Сергія Макєєва, до приміщення зайшла група людей з гаслами з приводу незадовільної роботи мера (не ремонтуються дороги, інші побутові питання).

Макєєв з депутатами вийшов до громадян. У ході спілкування його закидали яйцями і облили зеленкою. Після цього активісти залишили приміщення.

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Поліція кваліфікує дії учасників конфлікту як хуліганство, вчинене групою осіб. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що Макєєв на виборах 25 жовтня 2015 року балотувався у мери як самовисуванець і мав лише одного конкурента, здобувши в результаті підтримку 54,8% тих, хто прийшов на вибори.

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