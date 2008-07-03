ДТП на трасі Вишгород-Буглів: загинув батько з двома дітьми

На Тернопільщині під час дорожньо-транспортної пригоди загинув батько з двома дітьми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася о 12.18 на автошляху Вишгород-Буглів у Ланівецькому районі.

Водій автомобіля “ВАЗ 21043” під час обгону не впорався з керуванням і зіткнувся з легковиком “Toyota Camry”, яким керував підприємець з Києва.

Внаслідок удару водій “ВАЗу” 1974 року народження та його двоє дітей 1998 та 2005 р. н. загинули на місці події.

Водій іномарки суттєво не постраждав.

Всі загиблі – жителі Тернополя.