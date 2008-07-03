ДТП на трасі Вишгород-Буглів: загинув батько з двома дітьми
18:47, 03 липня 2008Суспільство
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Зіткнулись два легковики
На Тернопільщині під час дорожньо-транспортної пригоди загинув батько з двома дітьми.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася о 12.18 на автошляху Вишгород-Буглів у Ланівецькому районі.
Водій автомобіля “ВАЗ 21043” під час обгону не впорався з керуванням і зіткнувся з легковиком “Toyota Camry”, яким керував підприємець з Києва.
Внаслідок удару водій “ВАЗу” 1974 року народження та його двоє дітей 1998 та 2005 р. н. загинули на місці події.
Водій іномарки суттєво не постраждав.
Всі загиблі – жителі Тернополя.
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