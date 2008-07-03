Платіні каже: не треба 6 стадіонів, а Тимошенко каже: буде 6

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ вважає, що для проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україні достатньо мати чотири, а не шість стадіонів.

Як повідомили УНІАН в Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що шість стадіонів, побудова вдвічі більше готелів - це такі внутрішні зобов’язання, які сама собі визначила Україна.

За її словами “проведенням в Україні Євро-2012 живе та дихає вся країна”. “Ви дали нам шанс і ми його не втратимо!”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами президента УЄФА, делегація УЄФА прибула до України, щоб сказати, “що ви маєте можливість провести це свято футболу - ми вам довіряємо”. “Думаємо, разом будемо працювати рука в руку”, - наголосив він.

У Секретаріаті Кабміну наголошують, що зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і М.ПЛАТІНІ тривала дві години - в два з половиною рази більше запланованого часу.

Нагадаємо, що в Україні для проведення фінальної частини Евро-2012 основними містами було визначено Київ, Донецьк, Львів та Дніпропетровськ, резервними – Харків та Одесу.