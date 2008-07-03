У Києві взялися розв’язувати проблеми хлібопекарської галузі

Сьогодні було створено робочу групу з вивчення питання подорожчання хліба та проблем хлібопекарської галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, до складу робочої групи увійшли представники Київської міської державної адміністрації, депутати Київради, а також керівники хлібопекарських підприємств.

З метою збереження хлібопекарських підприємств, на засідання робочої групи було прийнято рішення про необхідність перегляду цін на хліб у столиці. Остаточне рішення мають прийняти спільно представники КМДА, депутати Київради та керівники підприємств, що входять до цієї робочої групи.

Рівень рентабельності має задовольняти і киян, і виробників. Робочій групі мають бути надані матеріали, на підставі яких підприємства просять компенсувати збитки, і визначити обгрунтованість цих сум, а також чітко визначити суму та механізми компенсації.

З метою захисту від зростання ціни на хліб соціально вразливих категорій киян було вирішено розробити механізми адресної допомоги цим категоріям з київського бюджету.

Як зазначив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, у зв’язку з подорожчанням усіх компонентів для виробництва хліба, енергоносіїв, ростом інфляції, галузь не може працювати у тих межах, які визначені постановою Кабінету міністрів кілька років тому.

«Ми не можемо вирішити проблему хлібопекарської галузі у масштабах усієї країни, проте вирішення проблеми в масштабах Києва дозволить узяти на озброєння наш досвід, як іншим органам самоврядування, так і уряду», - наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня керівництво відкритого акціонерного товариства «Хліб Києва» (у складі якого ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин») заявило, що з 7 липня вимушене в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

Згідно з повідомленням, з 7 липня ціна батона «Нива» становитиме 2,30 грн. (замість теперішньої 1,40 грн.), хліба «Український» - 3,16 грн. (сьогодні 1,64 грн.), хліба «Пшеничний» - 2,68 грн. (сьогодні – 1,60 грн.).

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що влада Києва має намір домовлятися з хлібозаводами, і пообіцяв врегулювати питання з цінами на соціальні сорти хліба «на користь киян».