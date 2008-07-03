Рівень річної інфляції в Росії склав 15%

Річний рівень інфляції в червні 2008 р. склав 15%. Про це повідомив на міжнародній бізнес-конференції "Росія та ринки, що розвивалися: як уникнути фінансової кризи", організованій РБК, перший заступник голови банку Росії Олексій Улюкаєв. "Думаю, що з червня річний індекс інфляції знижуватиметься", - повідомив він, зазначивши, що "інфляція в червні 2008 р. до червня 2007 р. склала 15%". Крім того, він повідомив, що Банк Росії не змінює свій прогноз щодо рівня інфляції на 2008 р., який нині становить 10,5%, "хоча він напружений".

Також О.Улюкаєв зауважив, що Банк Росії завершує роботу з переходу до інфляційного таргетування, зокрема, ЦБ РФ проводитиме політику розширення валютного коридору, що має привести до вільного плавання рубля.

У свою чергу, виступаючи на конференції, заступник міністра економічного розвитку Андрій Клепач повідомив, що прискорення темпів зростання інфляції минулого року (2007 р.) і на початку поточного року було викликано переважно зростанням цін на споживчі товари. Проте нині на світовому і російському ринках можлива тенденція зниження цін на споживчі товари. "Є потенціал і можливість зниження інфляції до 5-7% до 2010-2011 рр.", - вважає А.Клепач.

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