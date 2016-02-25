Після скандалу з лайкою в ефірі "Інтер" перевірить Нацтелерадіо

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення члени Нацради проголосували одноголосно.

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"Все, що звучить у вашому ефірі - це ваша відповідальність", - сказав глава регулятора Юрій Артеменко, звертаючись до керівництва телеканалу.

Члени ради відзначили, що згідно з українським законодавством, телеканал несе відповідальність за все інформаційне наповнення ефіру, бо "Інтер" не може перекласти відповідальність на компанію «Національні інформаційні системи».

Як повідомляв УНІАН, під час сюжету про Небесну Сотні в прямий ефір потрапило нецензурне висловлювання Столярової: вона перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте закінчуйте цю х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".