Кабмін підвищив дотацію на цукровий буряк

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 25 червня підвищив розмір дотацій за вирощування цукрового буряку з 550 до 750 грн. за 1 гектар.

Відповідна постанова «Про внесення змін у пункт 2 Порядку використання 2007 року коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва» опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерство аграрної політики має забезпечити спрямування коштів на виплату дотації на 1 гектар посівів цукрового буряку виключно в межах фактичного надходження 2008 року коштів до держбюджету.