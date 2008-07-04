Міжнародні резерви Нацбанку в червні зросли

Валові міжнародні резерви Національного банку України в червні поточного року зросли на 2,98% або на 1,026 млрд. дол. - до 35 млрд. 439 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за червень становив 1 млрд. 42,9 млн. дол. Водночас сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за травень становило 1 млрд. 42,9 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками травня становив 5 млрд. 188,8 млн. дол., в т.ч. обсяг валюти, купленої банками в населення - 2 млрд. 706,7 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню - 2 млрд. 482,1 млн. дол.

Банківські внески населення у валюті (у доларовому еквіваленті) зросли за минулий місяць на 497,8 млн. дол. і на 27 червня 2008 року становили 14 млрд. 853,1 млн. дол.

За даними НБУ, за січень-травень ц.р. приріст Реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні щодо грудня 2007 року становив 6,3%. Це було зумовлено прискоренням інфляції, рівень якої в Україні на 9,1 в.п. перевищував відповідні показники країн - її основних торгових партнерів. Курсовий складник, навпаки, стала причиною зниження РЕОК гривні (-2,8%), переважно через посилення іноземних валют щодо долара США.