Перевагами членства у ЄС українці вважають вільне подорожування і підвищення рівня життя - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані опитування під час круглого столу "Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства" озвучила політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Згідно з опитуванням, однією з основних переваг членства українці також називають вільний доступ молоді до навчання в університетах держав-членів ЄС (34%). Також кожен четвертий українець вважає, що членство в ЄС сприятиме проведенню внутрішніх реформ в Україні (24%).

Зазначається, що значно поширилося очікування, що членство в ЄС дасть змогу Україні зміцнити свою безпеку і посилити обороноздатність: якщо у 2007 і 2011 роках таку перевагу бачили 7% населення, то у 2015 році - 21%.

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Утім, уявлення про переваги приєднання до ЄС мають певні регіональні відмінності. Так, поширеність думок про ключові переваги від членства знижується із заходу на схід України. Зокрема, якщо на вільне пересування людей за кордон сподіваються 56% опитуваних на заході, то в центрі і на півдні таких - по 38%, на сході - 33%, а на підконтрольній Україні частині Донбасу - 23%.

Підвищення рівня життя людей внаслідок вступу до ЄС очікують 50% жителів заходу, 47% жителів центру, 27-28% - півдня та сходу і 13% мешканців Донбасу.

Схожа ситуація і з громадською думкою в регіонах щодо можливості молоді навчатися в країнах-членах ЄС. Водночас, на Донбасі, сході та півдні України значна частина населення не бачить переваг у членстві України в ЄС.

У дослідженні зауважується, що серед українців існують побоювання, що членство в ЄС призведе до підвищення рівня безробіття (18%), втрати російських ринків (17%) та зниження рівня життя людей (16,5%).

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Щодо уявлень про можливі негативні наслідки приєднання до ЄС, то тут також мають місце регіональні відмінності. Так, в усіх регіонах, за винятком Донбасу, підвищення інтенсивності еміграції українців за кордон очікують від 35,5% до 39%, а на Донбасі - 14%.

Погіршення відносин з Росією найбільше побоюються на Донбасі (33%), півдні (35%) та сході (38%), тоді як на заході цього очікують 19% і в центрі - 22% жителів.

Страх, що підвищиться рівень безробіття, найбільш поширений серед жителів сходу (33%), найменше - на заході (8,5%).

Загального зниження рівня життя людей більше очікують внаслідок приєднання до ЄС жителі Донбасу (32%), менше за всіх - жителі західного (5,5%) та центрального (8%) макрорегіонів.

Дослідження провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%