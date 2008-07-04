Як Ющенко, Тимошенко і Яценюк напрошувались у партнери до бізнесу

Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, Президент України Віктор Ющенко та прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко під час засідання форуму «Влада і бізнес - партнери», 3 липня 2008 р.

На форумі обговорювалися актуальні питання розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Під час секційних засідань увага учасників була зосереджена на шляхах вдосконалення контрольного законодавства, реформуванні системи технічного регулювання, основних напрямах другого етапу регуляторної реформи (землевідведення, будівництва, туристичної галузі, зокрема щодо проведення заходів Євро-2012).

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН