Сьогодні завершується кампанія зовнішнього тестування

Сьогодні завершується цьогорічна кампанія зовнішнього оцінювання знань випускників.

Сьогодні відбудуться тестування з хімії та основ правознавства. Для цього вже створено 65 пунктів тестування, повідомляє Інформаційний центр незалежного оцінювання.

До участі у тестуванні з хімії, яке відбувається у першій половині дня, зареєструвалося 393 учасники. Вчетверо більше осіб – 1173 – виявили бажання складати основи правознавства.

Сьогодні ж до пунктів реєстрації відправляються сертифікати учасників додаткової сесії з трьох перших предметів – української мови та літератури, математики та історії України. Сертифікати з решти предметів будуть відправлені 10 липня.

Нагадаємо, цього року випускники проходили зовнішнє тестування з 11 предметів: української мови та літератури, математики, історії України, всесвітньої історії, хімії, географії, фізики, біології, основ економіки, основ правознавства та зарубіжної літератури. Випускники мали змогу писати тести українською, російською, угорською, румунською, кримськотатарською та молдовською мовами. Вперше в історії України учасниками зовнішнього оцінювання стали всі випускники шкіл поточного та попереднього років, які мали бажання продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.

Основна сесія ЗНО тривала з 22 квітня до 4 червня. За її результатами було написано, оброблено та перевірено 997 тис. 897 тестів. Середня явка на пункти тестування становила 76%. Для учасників, які з поважних причин не зареєструвалися або не з`явилися на основну сесію, з 26 червня до 4 липня проходила додаткова сесія зовнішнього тестування. До участі в ній зареєструвалися 6 тис. 361 випускник.

Нагадуємо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з учасниками незалежного тестування, які показали найвищий рівень знань, назвав впровадження в нашій країні зовнішнього оцінювання найуспішнішою вітчизняною реформою за часів незалежності.