У Гідропарку продавець шашликів ножем убив покупця

У столичному Гідропарку учора вночі продавець шашликів ножем вбив покупця.

Як повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві, убивство сталося внаслідок конфлікту, що виник між молодими людьми.

За інформацією ЦГЗ, швидка допомога, яка була викликана на місце події, змогла лише констатувати смерть потерпілого.

Злочинця було затримано вчора близько 15.00.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.