Україна відновлює експорт олії до Європи

Україна одержала дозвіл на відновлення експорту соняшникової олії до країн Європейського Союзу.

Про це в телефонній розмові кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан КАПШУК.

«Ми одержали листа від ЄС. З третього числа (3 липня - УНІАН) поновлюється експорт, але дуже багато вимог», - сказав С.КАПШУК.

За його словами, згідно з новими вимогами, українська соняшникова олія, що експортується до країн ЄС, повинна буде супроводжуватись санітарним сертифікатом, який видає територіальний орган державної санепідемслужби, актом відбору проб, а також протоколом досліджень на вміст мінеральних мастил.

Крім того, сторона-імпортер також відбиратиме проби для досліджень, що забезпечить подвійний контроль якості продукції, що постачається.

С.КАПШУК висловив надію, що впродовж одной-двух тижнів механізм постачань буде відпрацьовано.

Як повідомляв УНІАН, забруднену соняшникову олію походженням з України було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену соняшникову олію українського походження, а також продукти, що містять більш як 10% забрудненого українського мастила.

Загалом забруднена соняшникова олія була виявлена в 13 країнах - членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великій Британії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції і в 9 третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії і Вануату.

23 травня Єврокомісія схвалила умови імпорту української соняшникової олії, згідно якими вона вимагає сертифікатів про відсутність домішок мінеральних мастил у будь-якій партії української олії, що постачається на експорт до країн Європейського Союзу.

Єврокомісія планує переглянути прийняті заходи не раніше ніж через рік.

Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 млрд. дол. на рік.