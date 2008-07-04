Уже наступного року Кабмін залишить ЖКГ випливати самотужки?

Цього року держава востаннє виділятиме субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості за теплову енергію та послуги з водопостачання і водовідведення, яка виникла через невідповідність затверджених органами місцевого самоврядування тарифів реальній вартості послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Кіровоградської облдержадміністрації Віктор АНДРЄЄВ.

За його словами, з даною метою в державному бюджеті передбачено 2 млрд. грн.

«Міністр житлово-комунального господарства попередив, що в наступному році такої дотації не буде. Привести тарифи до рівня економічно обґрунтованих – завдання місцевої влади, тобто кошти потрібно знаходити на місцях», – зазначив начальник управління.

При цьому він зазначив, що профільне міністерство субсидуватиме реформування житлово-комунального комплексу в регіонах, однак за певних умов.

«Органи місцевого самоврядування повинні обов’язково залучатись до фінансування, хоча б частково. Причому кошти виділятимуться державою лише на придбання обладнання. Раніше великі суми розкрадались через механізм проведення ремонтно-монтажних робіт. Економічно обрахований ефект від реформи повинен становити не менше 15%. І це має бути не латання дірок, а справді реформування на основі концепції розвитку території. В Кіровоградській області, наприклад, за такою програмою працює лише місто Світловодськ», – сказав В.АНДРЄЄВ.

За його словами, бюджет України не може собі дозволити мінімальних 50 млрд. грн. на реформування житлово-комунальної галузі, тому кошти потрібно шукати на місцях, залучати інвесторів.