Червоненко загрожує Суркісу судом

Глава Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО вимагає від президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА спростувати звинувачення у відстоюванні інтересів тайванської компанії Archasia Design Group Limited, що виграла конкурс з реконструкції НСК «Олімпійський».

Про це йдеться в заяві Є.ЧЕРВОНЕНКО, переданій УНІАН прес-службою Нацагентства з питань підготовки до Євро-2012.

Є.ЧЕРВОНЕНКО нагадує, що Г.СУРКІС зробив заяву для ЗМІ, у якій звинуватив його у захисті тайванської компанії Archasia, яка виграла конкурс на реконструкцію НСК «Олімпійський», «…в рамках своїх персональних інтересів».

Є.ЧЕРВОНЕНКО стверджує, що при цьому Г.СУРКІС неправдиво зазначив, що «агентство, звертаючись до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, пише, що єдиним проектом, який знаходиться у його компетенції, є стадіон Олімпійський…».

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА в листі М.ПЛАТІНІ Нацагентство пише навпаки, а саме: «НСК «Олімпійський» знаходиться в компетенції Мінмолодьспорт».

«Вважаємо за необхідне довести до відома широкої громадськості, що вищенаведена інформація пана Г.СУРКІСА не відповідає дійсності і є такою, яка ганьбить ім’я голови Нацагентства та вводить в оману громадян України”, - наголошується у заяві.

Тому Є.ЧЕРВОНЕНКО вимагає від Г.СУРКІСА публічно спростувати свої слова.

У разі невиконання цієї вимоги він залишає за собою право звернутися до суду.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ заявив, що компанія Archasia Design Group Limited не реконструюватиме Національний спортивний комплекс «Олімпійський» у Києві.

Згідно з інформацією Р.КАРАНДЄЄВА, у Мінсім’ї надійшов протест Генеральної прокуратури з вимогами скасувати рішення журі конкурсу з визначення найкращої проектної пропозиції з реконструкції НСК «Олімпійський» від 8 квітня в 2008 р. в частині допуску до участі в конкурсі і надання можливості презентації проектної пропозиції тайванській компанії Archasia Design Group Limited, що суперечить законодавству.

3 липня будівельна компанія ВАТ «Мостобуд» розпочала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві чемпіонату Європи по футболу Євро-2012.