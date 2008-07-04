Ющенко став на бік кримського парламенту у суперечці з Кабміном

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів від 18 червня 2008 року про призначення Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ України - начальником головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Про це йдеться в Указі Президента, текст якого розміщений на його офіційному сайті.

Президент вважає, що це розпорядження видане Кабміном всупереч Конституції України.

У документі зазначено, що Верховна Рада Криму 18 червня відповідно до наданих Конституцією Автономної Республіки Крим повноважень ухвалила рішення про відмову в погодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим.

Президент вважає, що за таких обставин призначення Кабміном М.ІЛЛІЧОВА на посаду здійснене всупереч вищезазначеним нормам, а отже, в порушення частини третьої статті 113 Основного Закону держави, яка зобов`язує уряд керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України і яка за частиною третьою статті 8 Основного Закону держави є нормою прямої дії.

Як повідомляв УНІАН, до цього призначення генерал-майор М.ІЛЛІЧОВ виконував обов`язки начальника кримської міліції.