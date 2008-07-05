Восени інспектори Єврокомісії знову перевірять українську олію

Восени 2008 року інспектори Європейської комісії можуть перевірити умови виробництва соняшникової олії в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, зараз сторони опрацьовують можливість здійснення на початку осені 2008 року верифікаційного візиту в Україну інспекторів Офісу з питань продуктів харчування та ветеринарії Єврокомісії для проведення оцінки виробництва та умов переробки соняшникової олії і запровадженої системи сертифікації.

В повідомленні зазначається, що 3 липня Єврокомісія формально погодила систему сертифікації української соняшникової олії.

Як повідомляв УНІАН, забруднену соняшникову олію походженням з України було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену мінеральними мастилами соняшникову олію українського походження.

Загалом забруднена соняшникова олія була виявлена в 13 країнах - членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великій Британії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції і в 9 третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії і Вануату.

23 травня Єврокомісія схвалила умови імпорту української соняшникової олії, згідно якими вона вимагає сертифікатів про відсутність домішок мінеральних мастил у будь-якій партії української олії, що постачається на експорт до країн ЄС.

Єврокомісія планує переглянути прийняті заходи не раніше ніж через рік.

Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 млрд. дол. на рік.