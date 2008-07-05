Голова Донецької облради обурений Мінфіном

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК обурений тим, що Міністерство фінансів України заздалегідь не погодило з регіонами намічені зміни Державного бюджету.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облради, в офіційній заяві А. БЛИЗНЮКА йдеться про те, що 7 липня в Мінфіні пройде нарада зі внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, на який також обговорюватиметься концепції формування місцевих бюджетів на 2009 рік. На цю нараду запрошені заступники губернаторів і начальники фінуправлінь з регіонів країни.

"В понеділок відбудеться нарада, але я офіційно заявляю, що жодної попередньої роботи щодо погодження змін в бюджеті 2008 року урядом на регіональному рівні не проводилася", - підкреслює в своїй заяві А. БЛИЗНЮК.

За його словами, "це була сувора таємниця; з боку Мінфіну до працівників були застосовані драконівські заходи, і під загрозою звільнення ніхто не мав права давати жодних початкових даних". "Тому, скоріш за все, збирають для того, щоб поставити галочку, щоб потім сказати - ось ми провели нараду, все погодили", - відзначив глава облради.

А.БЛИЗНЮК також нагадує уряду про те, що він "уклав договір про соціально-економічний розвиток Донецької області, тому в цих змінах обов`язково мають бути враховані всі витрати на реалізацію цього договору".

"Інакше ми здійснюватимемо заходи, передбачені законодавством. Ми також вимагаємо від пана Віктора ПИНЗЕНИКА (міністра фінансів – УНІАН) дати нам офіційну відповідь: коли уряд приступить до виконання договору, укладеного з Донецькою областю?", - підсумував А. БЛИЗНЮК.