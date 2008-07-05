Порошенко відзначає зростання іпотечного кредитування

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО відзначає продовження збільшення обсягів іпотечного кредитування в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні ці обсяги кредитування, вони не падають, вони демонструють тенденцію до зростання. Але ми не говоримо, що в цьому випадку ми не бачимо конкретних проблем», - відзначив П.ПОРОШЕНКО.

Він повідомив, що на 1 січня 2008 року обсяги іпотечного кредитування в Україні, зокрема на придбання, будівництво і реконструкцію нерухомості, становили 40,826 млрд. грн., на 1 квітня - 47,173 млрд. грн., і на 1 червня перевищили 50 млрд. грн.

У свою чергу, голова правління НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ відзначив, що зростання сфери будівництва не повинно визначатися виключно впливом банківської системи.

Так, він вважає, що програма із забезпечення населення доступним житлом повинна реалізовуватись не тільки банківськими методами, зокрема зниженням кредитних ставок і збільшенням обсягів кредитування, а й фіскальними методами, серед яких застосування пільгових ставок податків для окремих громадян у рамках такої програми.

Крім того, В.СТЕЛЬМАХ вважає, що додатковим способом реалізації програми «Доступне житло» може стати збільшення капіталізації державних банків.

На його думку, даний крок дасть змогу розширити діяльність банків, зокрема у сфері іпотеки, а також, ймовірно, призведе до зниження вартості кредитів.