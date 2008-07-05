Сьогодні починає ходити рейковий автобус "Львів-Моршин"
05:23, 05 липня 2008Суспільство
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Подробиці від прес-служби ЛЗ
З 5 липня на Львівській залізниці призначається курсування рейкового автобуса сполученням "Львів-Моршин-Львів" із зупинкою на станції Стрий.
Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці .
Згідно з повідомленням, автобус здійснюватиме два рейси на добу, відправляючись вранці й в обід.
Рейковий автобус курсуватиме в усі дні окрім вівторка.
Вартість проїзду в рейковому автобусі становитиме 20 грн. 24 коп.
Рейковий автобус — синонім автомотрис і дизель-поїздів малого складу (один-чотири вагони) з кабіною з двох боків.
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