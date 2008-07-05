Сьогодні починає ходити рейковий автобус "Львів-Моршин"

З 5 липня на Львівській залізниці призначається курсування рейкового автобуса сполученням "Львів-Моршин-Львів" із зупинкою на станції Стрий.

Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці .

Згідно з повідомленням, автобус здійснюватиме два рейси на добу, відправляючись вранці й в обід.

Рейковий автобус курсуватиме в усі дні окрім вівторка.

Вартість проїзду в рейковому автобусі становитиме 20 грн. 24 коп.

Рейковий автобус — синонім автомотрис і дизель-поїздів малого складу (один-чотири вагони) з кабіною з двох боків.