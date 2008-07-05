У Тимошенко сказали, на якому курсі долара розрахований бюджет

Кабінет міністрів при підготовці змін до державного бюджету на 2008 рік, затверджених на сьогоднішньому засіданні, виходив з курсу 4,85 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

«Ми користувалися курсом, затвердженим рішенням Нацбанку, 4,85, плюс-мінус 4% гривні за долар», - М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, Кабінет міністрів затвердив законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Разом із тим міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК зазначив, що до документа ще є достатньо багато пропозицій, які будуть розглянуті Міністерством фінансів у робочому порядку. Проте міністр підкреслив, що сьогоднішнє рішення про затвердження документа Кабміном остаточне, й більше цей законопроект не розглядатиметься на засіданні уряду.