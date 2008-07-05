Ідея Тимошенко для Вінського стала несподіванкою

Міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що для перенаправлення японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві необхідно змінити умови договору.

Про це міністр сказав УНІАН, коментуючи вчорашню заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Необхідно міняти умови договору… Можна, звичайно, проводити переговори, але в умовах договору записаний аеропорт «Бориспіль», - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що раніше такі плани не обговорювалися, й заява Ю.ТИМОШЕНКО була для нього несподіваною, й він з такими планами не ознайомлений.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2005 року в Києві було підписано угоду (у формі обміну нотами) між урядами України та Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку аеропорту «Бориспіль» на термін 30 років й на суму 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.). Термін його погашення - з 10 вересня 2015 р. до 10 березня 2035 року.

Вчора, 4 липня, Ю.ТИМОШЕНКО в ході відвідання Миколаївської області заявила, що потрібно «перекинути» ці гроші на добудову окружної дороги в Миколаєві.

«Цей кредит, який у нас є для «Борисполя», проведемо переговори з цього приводу. Поки я говорю про план для того, щоб для «Борисполя» змогли залучити інвестора за відкритою аукціонною схемою. Хай будує термінали не за державні кошти, а цей кредит передати Миколаївській області для того, щоб добудувати окружну дорогу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.