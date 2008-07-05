Постраждала під час вибуху в Мінську українка вдруге потрапила до лікарні

Посольство України в Республіці Білорусь продовжує з’ясовувати кількість громадян України, які постраждали внаслідок вибуху в Мінську в ніч на 4 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За даними прес-служби, співробітники Посольства відвідали в Мінському центрі травматології при 6-й міській лікарні пораненого громадянина України Т., стан його здоров’я задовільний.

Постраждала громадянка К., яка спочатку відмовилася від госпіталізації і самостійно покинула медичний заклад, незабаром відчула недомагання і невдовзі була госпіталізована і направлена до 4-ї лікарні Мінська.

Посольство України в Республіці Білорусь продовжує відслідковувати ситуацію з постраждалими в результаті вибуху в Мінську, йдеться у повідомленні МЗС.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 липня у Мінську на святковому концерті з нагоди Дня незалежності Білорусі пролунав вибух, внаслідок якого було поранено близько 50 осіб, в тому числі двоє українців.