Тимошенко дасть ще мільярд на дороги, але тільки там, де буде Євро

Уряд у затвердженому сьогодні законопроекті про зміни до державного бюджету планує більш ніж на 1 млрд. грн. збільшити фінансування на будівництво і ремонт доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Він уточнив, що в бюджеті передбачено 5 млрд. грн. держгарантій для ремонту доріг «Укравтодором», і за всіма статтями по прямому фінансуванню в цілому передбачено близько 1 млрд. грн. через субвенції для ремонту комунальних доріг у містах, визначених як приймаючі Євро-2012.

«В цілому до майже 4,5 млрд. грн., які були виділені в бюджеті на цей рік згідно з держпрограмою, ще додається мільярд з гаком», - підкреслив І.ВАСЮНИК.