У Черкасах сьогодні починає роботу нова патрульна поліція

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі комунікації Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

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Присягу складуть 265 працівників нової патрульної поліції, яких відібрали на конкурсі та які пройшли 2-місячне навчання.

Керівником нової патрульної поліції Черкас призначено екс-командира батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Київ-1» Головного управління МВС України в Києві Вадима Лісничука.

Патрульні поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку, виконуватимуть функції ДАІ, забезпечуючи безпеку дорожнього руху, а також виїжджатимуть на місця подій.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня минулого року у Черкасах завершився набір бажаючих вступити до лав нової патрульної поліції. Заяви подали 5 тис. 480 осіб, конкурс на одне місце перевищив 27 осіб. Відбір конкурсної комісії пройшли 265 черкащан. 15 із них узяли в резерв. Серед новобранців – третина жінок. До лав патрульної поліції з нинішніх працівників поліції відібрали лише 15 осіб.