У Житомирі вимагають виконати указ Ющенка і прибрати Леніна

У Житомирі Вcеукраїнське об’єднання "Свобода" вимагає демонтувати на центральній площі міста пам’ятник Володимиру Леніну.

Про це УНІАН повідомив голова Житомирської обласної організації ВО "Свободи" Руслан КОЦЮБИНСЬКИЙ.

За його словами, з цього приводу "Свобода" вже провела ряд акцій протесту біля Житомирської облдержадміністрації та має намір продовжувати їх і надалі, оскільки вважає, що "у Житомирі не виконується відповідний Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА".

У свою чергу голова Житомирської ОДА Юрій ЗАБЕЛА, коментуючи відповідну вимогу “Свободи”, зазначив, що у цьому питанні останнє слово мають сказати депутати Житомирської міської ради.

"Для демонтажу пам’ятника В.Леніну у Житомирі потрібно рішення депутатів міської ради", - сказав Ю.ЗАБЕЛА в коментарі УНІАН.

За його словами, «морально як громада, так і влада, її представники готові до такого кроку (демонтажу пам’ятника Леніну - УНІАН), однак прийняти рішення про демонтаж повинні депутати міської ради».

У міськраді поки що утримуються від коментарів цієї ситуації.