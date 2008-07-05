До розслідування вибуху в Мінську підключилися російські спецслужби

До розслідування обставин вибуху на святковому концерті в центрі Мінська підключилися російські спецслужби. Про це повідомив президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Як передає РІА «Новости», за словами білоруського лідера, технічну допомогу правоохоронним органам запропонували США. Як зазначив О.Лукашенко, він розпорядився в разі потреби негайно скористатися цією допомогою.

При цьому президент Білорусі не вважає вибух замахом на себе. «Навряд чи це можливо, щоб це було спрямоване проти мене», - сказав він і запевнив, що подія не стане приводом для переслідування опозиції.

Раніше один з лідерів білоруської опозиції, голова Об`єднаної цивільної партії Анатолій ЛЕБЕДЬКО заявив, що влада може звинуватити опозицію в причетності до вибуху.

Вибуховий пристрій, начинений болтами і гайками, спрацював у центрі Мінська в ніч на 4 липня. Вибух стався біля стели «Мінськ - місто-герой» під час гала-концерту на честь Дня незалежності Білорусії. О.Лукашенко брав участь у святі.

У результаті вибуху постраждали близько 50 людей, зокрема двоє українських громадян. За фактом вибуху МВС Білорусі порушило кримінальну справу за статтею «хуліганство».