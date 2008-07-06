Єхануров прийматиме парад кораблів ВМС України

У Севастополі міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ бере участь у святкуванні 16-ї річниці Військово-Морських Сил України Збройних Сил України, що відзначається сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ привітає українських військових моряків та прийме парад кораблів ВМС.

В рамках своєї поїздки до Севастополя глава українського оборонного відомства зустрівся з головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ та головою міської ради Валерієм САРАТОВИМ, а також керівництвом ВМС України.

Планується, що з нагоди свята Ю.ЄХАНУРОВ вручить 65-ти лейтенантам-випускникам Севастопольського військово-морського інституту ім. П.Нахімова офіцерські кортики та відвідає військові частини, де огляне техніку та озброєння.

Довідка УНІАН. ВМС України створені з метою стримування, локалізації і нейтралізації збройного конфлікту, а за необхідності – відсічі збройної агресії з моря як самостійно, так у взаємодії іншими видами Збройних Сил.

Крім цього, Військово-Морські Сили як складова частина ЗСУ спроможні відреагувати на такі загальносвітові виклики як поширення ядерної, хімічної і біологічної зброї, організована злочинність, нелегальна міграція, торгівля людьми тощо.

На сьогодні до складу ВМС входять надводні та підводні сили, морська авіація, берегові ракетні війська, морська піхота, частини і підрозділи спеціальних військ.

Відповідно до Указу Президента від 1996 року, День ВМС України відзначається щороку в першу неділю липня.