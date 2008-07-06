У Львові горів потяг: знищено 45 тонн вантажу

У Львові сьогодні вночі поблизу залізничної станції Підзамче в першому вагоні вантажного потягу, що складався з 65 вагонів, який їхав з відходами технічної деревини зі станції Попільня Житомирської області до станції Рожнятин Івано-Франківської області, виникла пожежа, внаслідок якої знищено 45 тонн вантажу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає. Затримки руху потягів не було.

Трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС та пожежним потягом Львівської залізниці пожежу ліквідовано.

Причина виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.