"АББА" не повернеться на велику сцену
12:06, 06 липня 2008Суспільство
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Чутки виявилися перебільшеними
Шведська група "АББА" не має наміру знову збиратися разом повертатися на велику сцену.
"У нас просто більше немає мотивації", - заявили засновники групи Б’єрн Ульвеус і Бені Андерссон. Інтерв`ю з ними публікує лондонський тижневик "Санді Таймс".
Останнім часом ходили розмови про можливе повернення легендарної четвірки після успіху мюзиклу "Мама міа", заснованого на їх піснях і виходу однойменного фільму.
"АББА" – один з найбільш успішних колективів в сучасній поп-музиці. Світові продажі альбомів групи досягли трьохсот сімдесяти мільйонів екземплярів.
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