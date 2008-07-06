"АББА" не повернеться на велику сцену

Шведська група "АББА" не має наміру знову збиратися разом повертатися на велику сцену.

"У нас просто більше немає мотивації", - заявили засновники групи Б’єрн Ульвеус і Бені Андерссон. Інтерв`ю з ними публікує лондонський тижневик "Санді Таймс".

Останнім часом ходили розмови про можливе повернення легендарної четвірки після успіху мюзиклу "Мама міа", заснованого на їх піснях і виходу однойменного фільму.

"АББА" – один з найбільш успішних колективів в сучасній поп-музиці. Світові продажі альбомів групи досягли трьохсот сімдесяти мільйонів екземплярів.

Эхо Москвы