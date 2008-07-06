Ціна на нафту буде зростати, поки падає долар?

Зростання цін на нафту триватиме у зв`язку з падінням курсу долара, хоча в цьому "ніхто не зацікавлений".

Про це заявив голова Конференції країн-членів ОПЕК, міністр шахт і енергетики Алжиру Шакіб ХЕЛІЛЬ в інтерв`ю незалежній газеті "Альжері ньюс".

"Ціни на нафту знову піднімуться в найближчі тижні, - сказав він. – Нам треба дотримуватись курсу долара, адже його зниження на 1% означає зростання ціни на нафту на 4 долари за барель".

"Будучи країною-виробником, ми вважаємо, що пропозицій зараз достатньо і що це рівновага пропозиції і попиту на користь всіх і не слід її порушувати, а нинішнє підвищення цін, з іншого боку, нікому не потрібно", - наголосив Ш.ХЕЛІЛЬ, передає ІТАР-ТАСС.