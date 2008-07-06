Не заплатив за комунальні послуги - не сядеш у літак

Колективне підприємство «Тернопільводоканал має намір запозичити досвід російських комунальників у боротьбі з боржниками: ускладнити їм виїзд на відпочинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора КП «Тернопільводоканал» з маркетингу Олександр КРЕДЕНЕЦЬ.

За його словами, в Омську нещодавно жінці, яка зібралася на відпочинок за кордон, не дозволили сісти у літак через неоплачений борг за житлово-комунальні послуги. Лише після того, як вона зателефонувала родичам, і ті терміново погасили заборгованість, жінка змогла вирушити у подорож, зазначив О.КРЕДЕНЕЦЬ.

«Аналогічну практику хочуть запровадити і в Тернополі. Зараз наші юристи працюють над тим, щоб втілити такі ж механізми. Бо багато наших боржників витрачають тисячі на відпочинок, але не мають, як кажуть, копійки, щоб оплатити послуги водопостачання», - зауважив заступник директора підприємства.

Коли саме можна буде реалізувати цей план, він не повідомив, лише зазначив, що юристи намагатимуться втілити досвід російських комунальників до кінця літа.

Зараз серед боржників КП «Тернопільводоканал» налічується понад 2 тисячі абонентів.