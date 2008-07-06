В Івано-Франківській області відбулася акція «НАТО - Так!»

В Івано-Франківській області відбулись заходи в рамках кампанії «НАТО - Так!».

Як передає кореспондент УНІАН, у суботу і сьогодні в центрі Івано-Франківська на Вічевому майдані обласна і міська організації партії “Народний Союз Наша Україна” розгорнула намети з Державними прапорами України, з яких їхні активісти розповсюджували агітаційні матеріали про НАТО, партійні газети із виступами прихильників вступу України до Північноатлантичного альянсу тощо.

На Вічевому майдані працював «відкритий» мікрофон, до якого кожен бажаючий міг підійти і висловити свою думку щодо НАТО.

Волонтери акції проводили бліц-опитування перехожих щодо їхнього ставлення до вступу України до цієї організації.

Подібні акції, організовані «Нашою Україною», також пройшли в суботу-неділю в деяких районних центрах Прикарпаття.