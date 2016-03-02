Справа Савченко: експертиза підтвердила голос "правої руки" помічника Путіна у перехопленні розмов ватажків "ЛНР"

Про це на своїй сторінці у Twitter написав один з адвокатів Савченко Ілля Новіков.

"Експертиза була складною, оскільки запис короткий і говорив більше Болотов. На щастя, Карпов дав розкішне довге телеінтерв'ю. Голос співпадає", - зазначив він.

Експертиза була складною, оскільки запис коротка і говорив більше Болотов. На щастя,Карпов дав розкішне довге телеінтерв'ю. Голос збігається — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016

Новіков також переконаний, що тепер можливо документально довести, що АП і ФСБ тримали пальці у цій операції набагато раніше, ніж українська льотчиця опинилася у Воронежі.

Тепер ми можемо документально довести, що АП і ФСБ тримали пальці в цій операції сильно раніше, ніж Савченко виявилася у Воронежі. — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016 Пам'ятайте Павла Карпова з АП, який командував вивезенням Надії в РФ? Це він говорив з Болотовим про "бабусю". 100% pic.twitter.com/HBOMXYJQ59 — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016 Нагадаємо, раніше з'явилася розмова Болотова нібито з Павлом Карповим, помічником Суркова, в якому льотчиця впізнала одного зі своїх викрадачів.

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Під час розмови Карпов цікавиться національність "снайперки". Болотов розповідає, що Надією Савченко вже цікавилася "бабуся" (ФСБ).

Раніше УНІАН повідомляв, що 3 березня стане відома дата оголошення вироку громадянці України, народному депутату Надії Савченко в Донецькому суді Ростовської області Росії.

Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили в Росію.