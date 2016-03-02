Справа Савченко: експертиза підтвердила голос "правої руки" помічника Путіна у перехопленні розмов ватажків "ЛНР"
Захист української льотчиці Надії Савченко отримав результати експертизи, у ході якої порівнювали голоси, що належать екс-ватажку бойовиків "ЛНР" Болотову і помічникові Суркова Карпову.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав один з адвокатів Савченко Ілля Новіков.
"Експертиза була складною, оскільки запис короткий і говорив більше Болотов. На щастя, Карпов дав розкішне довге телеінтерв'ю. Голос співпадає", - зазначив він.
Експертиза була складною, оскільки запис коротка і говорив більше Болотов. На щастя,Карпов дав розкішне довге телеінтерв'ю. Голос збігається— Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016
Новіков також переконаний, що тепер можливо документально довести, що АП і ФСБ тримали пальці у цій операції набагато раніше, ніж українська льотчиця опинилася у Воронежі.
Тепер ми можемо документально довести, що АП і ФСБ тримали пальці в цій операції сильно раніше, ніж Савченко виявилася у Воронежі.— Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016
Пам'ятайте Павла Карпова з АП, який командував вивезенням Надії в РФ? Це він говорив з Болотовим про "бабусю". 100% pic.twitter.com/HBOMXYJQ59— Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016
Нагадаємо, раніше з'явилася розмова Болотова нібито з Павлом Карповим, помічником Суркова, в якому льотчиця впізнала одного зі своїх викрадачів.
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Під час розмови Карпов цікавиться національність "снайперки". Болотов розповідає, що Надією Савченко вже цікавилася "бабуся" (ФСБ).
Раніше УНІАН повідомляв, що 3 березня стане відома дата оголошення вироку громадянці України, народному депутату Надії Савченко в Донецькому суді Ростовської області Росії.
Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили в Росію.