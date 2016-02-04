Захист Савченко оприлюднив перехоплення розмов ватажків "ЛНР" про взяття льотчиці у полон (відео)

Дані перехоплення СБУ опублікував адвокат Савченко Ілля Новіков.

Так, з'явилася розмова Болотова з Павлом Карповим, помічником Суркова, в якому льотчиця впізнала одного зі своїх викрадачів.

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Під час розмови Карпов цікавиться національністю "снайперші". Болотов розповідає, що Надією Савченко вже цікавилася "бабуся" (ФСБ).

На другому записі командир взводу" Сергій доповідає Плотницькому про хід бою 17.06.2014 року: о 10:46 повідомляє про взяття у полон Надії Савченко, яку потім звинуватять у коригуванні обстрілу, що стався об 11:40.

На третьому відеозаписі Болотов спілкується з журналістами, розповідає, що бойовики "ЛНР" взяли у полон жінку-снайпера, маючи на увазі Савченко.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Іллі Новікова, Карпов, впізнаний як один з викрадачів Савченко, є ключовою фігурою в примусовому вивезенні української льотчиці в Росію.

У свою чергу член громадської палати Москви і екс-співробітник АП Володимира Путіна Павло Карпов спростовує свою участь в операції з викрадення української льотчиці Надії Савченко з Луганська до Росії.