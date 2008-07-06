Суркіс не впевнений, чи вдалося Україні і Польщі переконати Платіні

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс не впевнений до кінця, чи вдалося українській і польській владі переконати президента УЄФА Мішеля Платіні щодо перспектив проведення Євро-2012.

“Сьогодні у мене немає повною мірою впевненості, що почуте Мішелем Платіні від польської і української влади справило враження. А почув він багато сентенцій про те, що ми будемо наздоганяти, ми виконаємо гарантії, ми виконаємо зобов’язання тощо. А так воно так і було, іншого не могло бути”, - сказав президент ФФУ в інтерв’ю Радіо Свобода.

”В нашій країні і прем’єр-міністр, і всі ключові міністри, заступники міністрів, національні експерти по напрямках (а це і аеропорти, і наземний транспорт, і стадіони, тобто спортивна інфраструктура) дуже фахово, з конкретними таблицями презентували країну, який вона матиме вигляд по мірі наближення до третього по значимості турніру в світі”, - наголосив Суркіс.

В той же час він зазначив: “Але ми повинні відверто сказати один одному, що нам потрібно перейти від балачок до конкретних дій, тому що вже 26–27 вересня, як наголошував Платіні, буде ухвалюватися остаточне рішення. Тобто воно буде остаточним не з погляду того, що хтось хоче залишити Україну чи Польщу за бортом такого важливого заходу. Ні! Будуть підбиватися підсумки, де конкретно скажуть вже не передумови того, що нам не вірять, а конкретно експерти доведуть на стратегічній нараді, а потім і на виконкомі УЄФА”.

За словами президента ФФУ, “нам дали карт-бланш, нам дали амбітний проект для того, щоб ми стали частиною європейської спільноти, цивілізованої, стандартизованої до сучасної інфраструктури, до сучасних стандартів життя наших співгромадян європейських".

Григорій Суркіс вважає Євро-2012 запорукою членства України в Євросоюзі: “Я повною мірою поділяю думку: якщо нам цього не вдасться зробити, то всі наші намагання найближчим часом потрапити до європейської спільноти, до ЄС, чи стати на початку асоційованими членами ЄС – це просто балачки, це мрії, які ніколи не зможуть бути здійсненими. Принаймні, при моєму житті точно ні.

Але якщо ми опікуємось майбутнім наших дітей, наших онуків, то ми всі повинні згуртуватися навколо ідеї, яка на майбутні 4 роки має стати національною ідеєю. Тому що я на сьогодні не бачу іншої об’єднавчої ідеї”, - заявив Суркіс.