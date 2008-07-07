Акція „7 природних чудес України” виходить на фінішну пряму
Стартує Інтернет-голосування
Розпочався фінальний етап акції „7 природних чудес України”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Оргкомітету акції, народного депутата Миколи ТОМЕНКА, у неділю, 6 липня, під час фестивалю „ЕтноЛіто: Івана Купала на Світязі” (Шацький район Волинської області) Оргкомітет оголосив 21 претендента на перемогу.
Список цих фіналістів визначений зі 100 претендентів на основі анкетування експертів – науковців та фахівців біологічних, геологічних, географічних факультетів провідних вузів України.
До Топ-21 увійшли (за абеткою):
- Асканія-Нова (біосферний заповідник, Херсонщина);
- Базальтові стовпи (геологічний заказник, Рівненщина);
- Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент (АР Крим);
- Буковинські водоспади (ландшафтний заказник, Буковина);
- Говерла (гора, Івано-Франківщина);
- Гранітно-степове Побужжя (регіонально-ландшафтний парк, Миколаївщина);
- Деснянська оболонь (біля м. Новгород-Сіверський, Чернігівщина);
- Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.);
- Дунайський біосферний заповідник (Одещина);
- Кам’яні могили (заповідник, Донеччина);
- Канівські гори (р. Дніпро, Черкащина);
- Карадазький природний заповідник (АР Крим);
- Кочубеївські дуби (Полтавщина);
- Мармурова печера (АР Крим);
- Олешківські піски (Херсонщина);
- Оптимістична печера (Тернопільщина);
- Подільські Товтри (національний природний парк, Хмельниччина);
- Світязь (Озеро, Волинь);
- Синевир (Озеро, Закарпаття);
- Тустань. Урицькі скелі (Львівщина);
- Яблуня-колонія (Сумщина).
З 7 липня стартує Інтернет-голосування на офіційному сайті http://7chudes.in.ua, де кожен зможе обрати свої сім природних чудес.
26 серпня, за результатами Інтернет-голосування та голосування експертів, Оргкомітет загальнонаціональної акції „7 природних чудес України” офіційно оголосить переможців.