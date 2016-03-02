Військовослужбовці єдиного в Україні дисбатальйону не мають доступу до медичної допомоги - правозахисники

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про це стало відомо під час відвідання батальйону моніторами національного превентивного механізму.

Наголошується, що у дисбатальйоні з медичних працівників є лише фельдшер.

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«Для доставки хворих засуджених до шпиталю бракує техніки, пального, конвойного персоналу тощо. Деякі засуджені по кілька тижнів не можуть потрапити до лікарів та отримати належну медичну допомогу. До стоматолога військовослужбовці потрапляють за 1-2 місяці. Інколи засуджені поступаються своєю чергою тим хворим, хто нагально потребує медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

За словами адміністрації, у поточному році здійснено 7 конвоювань ув’язнених військовослужбовців до шпиталю.

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Зазначається, що дисциплінарний батальйон розрахований на 27 осіб, утім на момент візиту моніторингової групи національного превентивного механізму в ньому перебувало 56 військовослужбовців. Середній термін покарання за скоєні злочини – від 6 місяців до 2 років.

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«Штат установи також неповний та укомплектований лише на 70 відсотків від необхідного. При цьому найбільше не вистачає офіцерів (21 із 39) та сержантів (13 із 45). За результатами візиту НПМ до Міністерства оборони будуть направлені рекомендації Уповноваженого», - додали в прес-службі Омбудсмена.