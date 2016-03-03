До Туреччини відправлений черговий літак з турками-месхетинцями з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові перед відправкою чергового літака з турками-месхетинцями повідомив радник посольства Туреччини в Україні Емре Манав.

"На початку квітня буде наступний етап переселення турків-месхетинців. В цілому за програмою будуть переселені близько 3 тисяч осіб", - сказав Манав.

Радник посольства Туреччини наголосив, що програма переселення турків-месхетинців з Донбасу в місто Ерзінджан буде продовжуватися, навіть якщо бойові дії на Донбасі будуть припинені повністю.

"Це буде продовжуватися, якщо вони будуть хотіти", -наголосив Манав.

За його словами, сьогодні, 3 березня, до Туреччини буде відправлено 182 турки-месхетинці. Радник посольства зазначив, що відправлені наприкінці грудня 2015 року переселенці можуть звернутися з клопотанням про отримання громадянства Туреччини, якщо вони цього побажають, і ці клопотання будуть належним чином розглянуті. Однак, на даний момент не можна говорити про якісь цифри у зв'язку з клопотаннями про отримання громадянства, оскільки головний пріоритет віддається практичнішим питанням, пов'язаним з розселенням та працевлаштуванням.

Читайте такожПосол очікує, що турки-месхетинці з України збережуть її громадянство у Туреччині

У свою чергу почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий зазначив, що репатрійовані в грудні турки-месхетинці вже влаштувалися в новому житлі в Ерзінджані. Ніхто з них не виявив бажання повернутися в Україну.

"Для них, на мій погляд, створені ідеальні і комфортні умови. Там двоповерхові котеджі на 150 квадратних метрів. Ці котеджі повністю мебльовані. Вони дуже раді та задоволені. Після 10 років вони почнуть виплачувати по 100 доларів кредит. Ніхто не повернувся, всі дуже задоволені", - підкреслив Білий.

За його словами, формуванням груп турків-месхетинців для репатріації займаються адміністрації Донецької і Луганської областей.

Читайте такожВивезення турків-месхетинців з Донбасу не пов'язане з загостренням відносин з РФ - посол Туреччини

Як повідомляв УНІАН, Туреччина почала вивезення турків-месхетинців, які мігрували в українські Донецьк і Слов'янськ з Ферганської долини в Узбекистані після конфлікту 1989 року між узбеками і турками-месхетинцями.

За розпорядженням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, 3 тисячі месхетинських турків, які зазнали на собі негативний вплив військового конфлікту на Донбасі, будуть переселені в Туреччину. Для переселенців виділять 33 житлових одиниці в Карсі, а інші будуть розміщені в провінції Ерзінджан. Також обіцяють їх працевлаштувати.

25 грудня 2015 року в Туреччину з Харкова були відправлені перші два літаки з 350 турками-месхетинцями.