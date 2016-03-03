СБУ опублікувала розмову нібито "азовця" Краснова з російським ГРУшником (відео)

У Службі безпеки України зазначають, що запис датований 28 квітня 2014 року, саме тоді нібито Краснов розмовляв з кадровим співробітником ГРУ РФ Костянтином Голоскоковим.

Так, під час телефонної розмови нібито Краснов (позивний "Удот") інформує куратора з ГРУ про виїзд українських патріотів до Слов'янська для участі у звільненні міста від сепаратистів.

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Також у цій же розмові нібито главою корпусу "Азов-Крим" надаються рекомендації щодо найкращого способу ліквідації цієї групи.

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В іншому аудіозаписі нібито Краснов обговорює із Голоскоковим агентурну мережу ГРУ РФ на території України.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.