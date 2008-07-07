22 міліціонери грабували людей на вокзалі Сімферополя

Співробітники Служби внутрішньої безпеки МВС України затримали ще трьох співробітників лінійного відділу міліції залізничної станції «Сімферополь», які знущались над громадянами та відбирали у них гроші та особисті речі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник СВБ МВС України Василь СЛОБОДЯНИК.

За його словами, серед цих трьох затриманих є начальник відділу кадрів лінійного відділу міліції.

Як зазначив керівник СВБ, таким чином, по цій справі загалом затримано 22 співробітників лінійного відділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, на початку весни співробітники Служби внутрішньої безпеки на Придніпровській залізниці та у Криму, прокуратури та СБУ викрили ряд працівників лінійного відділу міліції на залізничній станції «Сімферополь», які у 2007-2008 роках із застосуванням фізичного насильства привласнювали майно громадян. Прокуратура порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 364 і ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України.