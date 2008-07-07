Україну цілий тиждень поливатиме дощ

Завтра у західній частині України, вдень і в північних та більшості центральних областей грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; вночі та вранці на заході країни місцями сильні дощі, на Закарпатті та в Карпатах дуже сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території переважно без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на півдні до 32°, в західних областях 18-23°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

9-10 липня - хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, подекуди град, у центральних, а вночі 9 липня і в Одеській, Миколаївській областях місцями сильні дощі; лише 9 липня у східних областях, Криму та Приазов`ї переважно без опадів. Вітер у західних та північних областях північно-західний, на решті території південно-західний, 7-12 м/с, 10 липня у південній половині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях 8-13°, на решті території 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, на півдні та сході місцями 28-31°, у західних, центральних, а 10 липня і в північних областях 18-23° ; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

11 липня у східній частині, а вночі і у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, у західних областях 8-13°, вдень 21-27°.

12 липня - без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 24-29°, у західній та південній частині до 31°.

У Києві у вівторок очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, слабкий град. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень під час гроз шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

По області - мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, слабкий град. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

9-10 липня - хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі (9 липня місцями невеликі), грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 9 липня 21-26°, 10 липня 18-23°.

11 липня - вночі короткочасний дощ, гроза, вдень переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

12 липня - без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.