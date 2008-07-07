У Борисполі Тимошенко нагадали про японців та указ Ющенка

У державному міжнародному аеропорту «Бориспіль» наголошують, що кредитна угода з Японією під будівництво терміналу в аеропорту передбачає цільове використовування цих коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні директор зі зв`язків з громадськістю та ЗМІ аеропорту "Бориспіль" Сергій НАГОРЯНСЬКИЙ, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про можливе переспрямування коштів японського кредиту на добудову окружної дороги навколо Миколаєва.

«Угода за кредитом з урядом Японії передбачає цільове використання цих коштів саме під будівництво терміналу», - наголосив він.

Водночас, за його словами, якщо рішення про переспрямування коштів буде прийнято, то його необхідно буде розглянути. «Прем`єр-міністр має власну думку, вона голова виконавчої влади, і якщо буде прийнято таке рішення, воно розглядатиметься Міністерством транспорту, а також відповідними посадовцями, включаючи аеропорт «Бориспіль», - зазначив С.НАГОРЯНСЬКИЙ.

Разом з тим він нагадав про доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА прискорити будівництво цього терміналу. «Хочу нагадати указ Президента, в якому передбачено дати відповідне доручення Мінфіну, Мінекономіки й іншим органам виконавчої влади щодо прискорення всього, що пов`язане з будівництвом терміналу «D», - сказав С.НАГОРЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня під час відвідин Миколаївської області прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає за необхідне спрямувати кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України та Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. єн (близько 180 млн. дол.). Кредит надано до 10 березня 2035 року. Термін його погашення - з 10 вересня 2015 р. до 10 березня 2035 року.

Будівництво терміналу D передбачається за рахунок коштів японської кредитної лінії, яка становить 178 млн. дол. (75%). Зобов`язання аеропорту «Бориспіль” щодо будівництву нового терміналу - 60 млн. дол. (25%).

За даними аеропорту, пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пас./час/пік, а введення в експлуатацію терміналу разом з наявними потужностями аеропорту забезпечить у 2010 р. обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.