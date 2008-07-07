Ющенко просить закачати у сховища газ по 179,5 доларів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна має заповнити свої підземні газові сховища газом вартістю 179,5 доларів за тисячу кубометрів на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що проблема забезпечення України газом є питанням, до якого має бути прикута першочергова увага влади.

За словами Президента, сьогодні необхідно зробити все, аби нормалізувати діяльність НАК «Нафтогаз України». «На сьогодні неврегульована проблема 5 млрд. грн. Це та боргова позиція, яка виникла у попередні роки через невідшкодування урядом різниці в цінах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, врегулювавши це питання, можна було б перейти до вирішення питання щодо “закачки (газу) у підземні сховища по ціні 179,5 дол.”.