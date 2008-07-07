У Запорізькій області поїзд врізався в мерседес

6 липня о 23.30 біля станції Розовка в Запорізькій області на обладнаному світлофорною сигналізацією та автошлагбаумами переїзді з черговим сталося зіткнення автомобіля «Мерседес» з локомотивом приміського потягу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, попри справні світлофори та сигналізацію водій «Мерседеса» проігнорував показання переїзної сигналізації, об`їхав шлагбаум і допустив зіткнення з локомотивом, порушивши Правила дорожнього руху.

Застосувавши екстрене гальмування, машиніст однак не міг уникнути зіткнення. Внаслідок дорожньо-транспортної події потерпілих немає.

Потяг було затримано на 6 годин 25 хвилин. Зараз підраховують завдані збитки.

За даними ДЗ, з початку року на переїздах Донецької залізниці сталося вісім зіткнень потягів з автотранспортом, це на три випадки менше, ніж за той самий період 2007 року. Унаслідок ДТП цього року постраждали 12 осіб: четверо загинули і вісім травмовані.

Як зазначає прес-служба, всі ДТП на переїздах ДЗ відбулися внаслідок порушень Правил дорожнього руху водіями автотранспорту і вини залізничників немає. Тому Донецька залізниця ще раз закликає водіїв автотранспорту дотримуватися Правил дорожнього руху і не ризикувати своїм життям і життям пасажирів і залізничників.