"Питання нацбезпеки": Окупанти назавжди заборонили молодіжний фестиваль "КаZантип" у Криму

Про це повідомляє РИА "Крим".

«Організатори подібних фестивалів повинні розуміти, що вільно проводити такі заходи їм ніхто не дозволить. Це питання національної безпеки; здоров'я молодого покоління, яке повинно бути вільне від згубних пристрастей, підкреслила прокурор», - заявила Поклонська.

Під час одного з рейдів на фестивалі співробітники відомства наркополіції РФ нібито затримали 11 осіб у стані наркотичного сп'яніння. Також окупанти заявили, що у них є претензії до організаторів фестивалю з приводу пожежної безпеки, санітарних норм і скарг жителів населених пунктів, розташованих поблизу місця, де проводився фестиваль.

Наркополіція РФ заявила, що вводить заборону на проведення будь-яких акцій у формі типу «КаZантип».

Читайте такожВ окупованому Криму не справляються з наслідками енергоблокади, розлючений Аксьонов відчитав штаби з НС

Музичний фестиваль «КаZантип» проводився в Криму з 1995 року. У липні 2015 року організатори фестивалю відмовилися від проведення заходу в Криму.

24 липня під головуванням Поклонської пройшла нарада з питання законності проведення фестивалю. Представники МНС і Росспоживнагляду повідомили, що місце, обране організаторами, не відповідає необхідним вимогам, а прокуратура району зазначила, що продаж алкоголю на фестивалі суперечить законодавству.

Читайте такожПоклонська vs кримські татари: на окупованому півострові розпочався суд щодо заборони Меджлісу

Як повідомляв УНІАН, проведення фестивалю «Befooz» планувалося в селі Поповка з 31 липня до 16 серпня. Раніше тут 14 років поспіль проводився фестиваль «Республіка Z».

У 2014 році «КаZантип» переїхав на чорноморське узбережжя Грузії в Анаклію. Організатори визнали, що зазнали збитків через нестачу туристів і високих цін. В лютому 2015 року фестиваль мав відбутися на острові в Камбоджі, однак за два тижні до початку заходу місцева влада заявили про скасування фестивалю через його надмірну «сексуальну активність».