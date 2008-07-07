Податківці шукають у Криму "тіньові" пансіонати й готелі
22:38, 07 липня 2008Суспільство
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Операція "Курорт-2008"
Працівники податкової міліції Криму в рамках операції «Курорт-2008» виявили близько двох десятків нелегальних міні-пансіонатів, готелів і баз відпочинку.
Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, послуги з розселення громадян надавали в міні-пансіонатах без необхідних дозвільних документів.
«За кожним з фактів документи буде передано в суд, який вирішить долю виявлених пансіонатів і готелів і який, крім призначення штрафних санкцій, цілком може прийняти рішення про їх конфіскацію», - зазначили в податковій.
Операція «Курорт-2008» триває.
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