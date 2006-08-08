У Києві ”Audi” врізався в рекламний щит: четверо загиблих

У Києві на проспекті Академіка Палладіна легковий автомобіль "AUDI" зіткнувся з рекламним щитом, внаслідок чого авто загорілося.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб та одну особу з травмами легкого ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в м. Києві.

Всього за добу на території країни зареєстровано 168 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 28 осіб та 222 - травмовано.