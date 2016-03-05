У Сумській області активісти продовжують блокувати рух російських вантажівок

Активісти із Сум, Конотопа та інших міст Сумської області продовжують блокувати рух російських вантажівок на трасі «Москва – Київ» поблизу Батурина.

Про це кореспондента УНІАН повідомив депутат Сумської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Луговий.

За його словами, за 6 днів блокади активісти не пропустили понад 40 вантажівок.

«Розвертаємо назад на кордон. Деякі повертаються і просять пустити, але ми чемно відмовляємо. Тоді вони стають поряд і чекають наказів від своїх начальників. Переважно вони повертаються назад в РФ», – зазначив Луговий.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів із номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок по своїй території. У свою чергу Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів із реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку руху транзитних потоків.

26 лютого активісти, які блокували російські вантажівки на Закарпатті, заявили про завершення акції.

Разом з тим 26 лютого ВО «Свобода» оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.